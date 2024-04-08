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Врач перечислила улучшающие настроение продукты

Врач Тананакина: йогурт, кефир и квашеная капуста улучшают настроение
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина рассказала о продуктах, которые могут положительно влиять на настроение.

В беседе с РИАМО в понедельник, 8 апреля, специалист отметила, что оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение помогают йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. В этих продуктах содержатся пробиотики, способствующие улучшению работы мозга.

Тананакина отметила, что некоторые продукты помогают побороть нервное перенапряжение.

«Присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение», — пояснила врач.

По ее словам, также поднимут настроение бананы, поскольку в них содержатся сахар, клетчатка и витамин B6. Они способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние.

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3 апреля врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Татьяна Божик рассказала о роли витамина D в поддержании здоровья. По ее словам, он повышает настроение, участвует в фосфорно-кальциевом обмене, укрепляет кости и поддерживает иммунную систему, пишет RT. Недостаток витамина D в организме может привести к различным проблемам, например к остеопорозу, ухудшению иммунитета, проблемам с пищеварением.

28 марта нутрициолог Елена Башкирова рассказала, употребление каких продуктов может поднять настроение. В частности, врач призвала добавлять в рацион продукты, богатые омегой-3 и фолиевой кислотой. Содержатся они в листовой зелени и жирных сортах рыбы. Кроме того, важно не забывать об овощах, ягодах, травах и специях, в которых содержатся биофлавоноиды.

21 марта диетолог Андрей Бобровский рассказал, что улучшить натсроение можно при помощи белков с высоким содержанием триптофана. Содержится он в индейке, тунце, сыре, яйцах и курином мясе. Также справиться с плохим настроением помогают продукты с содержанием омега-3 жирных кислот (скумбрия, сардина, сельдь, грецкие орехи), отмечает НСН. Эксперт также отметил, что хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой способны не только улучшить настроение, но и снизить уровень сахара в крови.

20 марта врач-диетолог Татьяна Стрельникова в беседе с Life.ru посоветовала для улучшения настроения есть орехи, бобовые, семечки, цельные злаки. Также улучшить настроение помогут рыба, морепродукты, яркие овощи и фрукты, блюда из сои. В таких продуктах содержится аминокислота триптофан — предшественник серотонина, поэтому такие продукты и улучшают настроение, сообщает телеканал «360».

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