Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
Мир
Конгрессмен назвал консульство Ирана в Сирии законной целью Израиля
Общество
Мэр призвал жителей Орска эвакуироваться в связи с выходом из берегов реки Елшанка
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Происшествия
Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область
Мир
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Общество
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Происшествия
Крупный пожар произошел в складских помещениях в Краснодарском крае
Армия
Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков
Мир
Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС
Общество
В администрации Ростовской области сообщили об упавшем в регионе БПЛА
Спорт
Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне
Общество
Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
Общество
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора
Сюжет:

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы, расстрелявшие людей в «Крокус Сити Холле» и устроившие поджог, назвали имя куратора, который вел подготовку к теракту и сообщал им, что делать до и после преступления. Кадры допросов фигурантов дела появились 7 апреля в распоряжении «Известий».

Четверо непосредственных исполнителей теракта охотно сотрудничают со следствием и постоянно упоминают некоего Сайфуллу — человека, который давал четкие указания, что делать после теракта.

«Он нам сказал: «Уезжайте в сторону Киева и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу», — сообщил один из задержанных.

Прошлись по следам: как силовики нашли новых причастных к теракту в «Крокусе»
Три вероятных пособника преступников задержаны 4 апреля в Москве, Омске и Екатеринбурге

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 апреля стало известно, что под арест были отправлены 10 фигурантов дела, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля в Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, планировавшие совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что задержанные участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора атаковавших «Крокус Сити Холл».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024