Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

Террористы, расстрелявшие людей в «Крокус Сити Холле» и устроившие поджог, назвали имя куратора, который вел подготовку к теракту и сообщал им, что делать до и после преступления. Кадры допросов фигурантов дела появились 7 апреля в распоряжении «Известий».

Четверо непосредственных исполнителей теракта охотно сотрудничают со следствием и постоянно упоминают некоего Сайфуллу — человека, который давал четкие указания, что делать после теракта.

«Он нам сказал: «Уезжайте в сторону Киева и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу», — сообщил один из задержанных.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 апреля стало известно, что под арест были отправлены 10 фигурантов дела, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля в Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, планировавшие совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что задержанные участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора атаковавших «Крокус Сити Холл».