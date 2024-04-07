Крупный пожар произошел в складских помещениях в Краснодарском крае
Пожар на площади 1,8 тыс. кв. м разгорелся в складских помещениях поселка Индустриальный Краснодарского края. Об этом вечером 7 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«По уточненной информации, горят два ангара с материалами для изготовления обуви», — отметили там.
В ведомстве добавили, что над тушением пожара работали 74 специалиста и 23 единицы техники. В настоящий момент пожар локализован.
«В 22:48 открытое горение ликвидировано», — сказали в МЧС РФ.
Ранее, 1 апреля, сообщалось о пожаре на складе с лакокрасочными материалами в Екатеринбурге. По данным МЧС, огонь охватил 4 тыс. кв. м кровли одного из цехов. Сведений о пострадавших не поступало.