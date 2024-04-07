В Подмосковье введен план «Сирена» после нападения на полицейских
В Подмосковье в воскресенье, 7 апреля, неизвестные напали на сотрудников полиции. Один правоохранитель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в Щелково. По предварительной информации, на полицейских — помощника участкового и оперупономоченного — напали во время засады на наркодилеров.
Нападавших было двое. Они скрылись на черном мотоцикле. Ведутся их поиски. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват».
Другие подробности инцидента выясняются.
Ранее, 1 марта, таможенники нашли и изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга брикеты с кокаином в коробках с бананами. Общее количество наркотика составило 11 кг. Он находился в контейнере, который прибыл из Антверпена (Бельгия). Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).