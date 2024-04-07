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Россияне рассказали, сколько времени в день проводят в интернете

Опрос: 40% россиян не могут представить свой день без чтения новостей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Порядка 40% жителей России не могут представить свой день без чтения новостей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Hi-Tech Mail.ru (проект VK), которые появились в распоряжении «Известий» 7 апреля.

Кроме того, опрос показал, что большинство россиян (39%) проводят в интернете от трех до пяти часов в день. Еще 31% опрошенных сообщил, что сидит в интернете от пяти до 10 часов в день. При этом мужчины в среднем тратят больше времени, чем женщины, — 41% против 36%.

Кроме того, 17% жителей страны заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день. Менее двух часов в интернете проводят лишь 13% среди опрошенных.

Самыми популярными устройствами, с которых люди заходят в Сеть, являются планшеты и ноутбуки: их используют 65% опрошенных, в то время как 33% предпочитают смартфон. Планшеты используют лишь 2% респондентов.

Что касается целей входа в интернет, около трети россиян используют его для работы (34%) и чтения новостей (27%). 18% пользователей Сети тратят больше всего времени на просмотр контенте в соцсетях, 9% — на игры, 8% — на общение.

Опрос проводился с 29 марта по 6 апреля. В нем приняли участие 21,7 тыс. человек.

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В этот день в России отмечается день Рунета. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что интернет в РФ сильно изменился за 30 лет, прошедших с 7 апреля 1994 года, когда был зарегистрирован российский домен .RU. По его словам, сейчас Россия входит в топ-3 стран по количеству зарегистрированных в национальном домене сайтов. По этому показателю РФ обгоняет Францию, Италию и Китай.

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