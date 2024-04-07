Чернышенко рассказал об изменениях Рунета за 30 лет

Интернет в РФ сильно изменился за 30 лет, прошедших с 7 апреля 1994 года, когда был зарегистрирован российский домен .RU. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал 7 апреля во время пленарной сессии в честь Дня Рунета на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«За три десятилетия мы прошли действительно большой путь. Создали независимую информационную инфраструктуру и множество цифровых сервисов, уже ставших привычными для каждого человека», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер поделился статистикой, согласно которой доступ в интернет есть у 86% российских домохозяйств. Кроме того, специалисты провели сети интернета в 26 удаленных малонаселенных пунктов, в каждом из которых живут менее 500 человек, а также подключили этот вид связи более чем в 118 тыс. школ, больниц, пожарных частей, культурных и прочих социальных учреждений.

Чернышенко подчеркнул, что Россия входит в топ-3 стран по количеству зарегистрированных в национальном домене сайтов. По этому показателю РФ обгоняет Францию, Италию и Китай, причем в этот подсчет не входят сайты, работающие на всеобщих доменах — .ORG, .COM, .NET. Рунет сейчас является одним из наиболее развитых в Глобальной сети.

Помимо этого в самом начале работы российского сегмента интернета скорость его работы составляла в среднем 6 килобит в секунду, а теперь она достигает как минимум 100 мегабит, причем практически у любого пользователя. Таким образом, за 30 лет скорость интернет-соединения в России выросла очень существенно.

Вице-премьер отметил, что за эти десятилетия в Рунете появилось великое множество сервисов, которые способны удовлетворить любые потребности пользователей. В национальном сегменте есть онлайн-кинотеатры, банковские и платежные системы, соцсети, мессенджеры и поисковики. Россияне активно пользуются ими.

«К примеру, один из самых используемых инструментов Рунета — это наш отечественный поисковик «Яндекс». Он занимает третье место в рейтинге поисковых систем мира», — привел пример Чернышенко.

Он добавил, что вместе с развитием интернета увеличился и объем экономики. За последние пять лет этот показатель вырос в 3,5 раза и поднялся до уровня в 16,5 трлн рублей.

Ранее, 22 марта, было анонсировано, что 9–10 апреля в Москве пройдет 14-й Российский форум по управлению интернетом, где отметят 30-летие домена .RU и пройдет церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»), которая учреждена Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2010 году, и ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и Глобальной сети.