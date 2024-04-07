Два человека погибли в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси

В результате взрыва, который произошел на стрельбище в Тбилиси, погибли два человека, еще четыре получили ранения. Об этом 7 апреля сообщается на сайте МВД Грузии.

«В результате взрыва, произошедшего на стрельбище Battleground на улице Бочорма № 12 в Тбилиси, по имеющейся на данном этапе информации, погибли два человека и получили ранения четверо граждан», — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медучреждения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают пожарные и правоохранители.

О взрыве на стрельбище в грузинской столице сообщалось ранее в этот день.

Накануне, 6 апреля, в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат в Татарстане произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен. В результате ЧП один человек погиб и еще двое пострадали. По факту возбуждено уголовное дело.