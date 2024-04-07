По факту пожара в Нурлате возбудили уголовное дело

После взрыва газового баллона в городе Нурлат в Татарстане было возбуждено уголовное дело. Об этом 7 апреля рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в ведомстве.

Согласно данной статье, производство, хранение или продажа товаров, а также выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, наказываются штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы до двух лет.

Однако если преступление привело к смерти или нанесению тяжкого вреда здоровью, наказание может достигать шести лет колонии со штрафом в 500 тыс. рублей.

Вечером 6 апреля стало известно, что в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен.

Ночью стало известно, что один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Нурлат. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, что привело к взрыву, а после — к возгоранию.