Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Общество
В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Общество
В Ростовской области кошка спасла из пожара семью из 4-х человек и своих котят
Мир
В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа
Мир
На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными
Мир
Экс-депутат из Словакии объяснил значение победы Пеллегрини на выборах президента
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
Эксперт рассказал «Известиям» о нарушениях при строительстве дамбы в Орске
Общество
Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны
Мир
Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой
Мир
Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
В Орске местные жители предложили спасателям МЧС помощь в эвакуации населения

По факту пожара в Нурлате возбудили уголовное дело

Дело возбудили после взрыва газового баллона в Нурлате
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После взрыва газового баллона в городе Нурлат в Татарстане было возбуждено уголовное дело. Об этом 7 апреля рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в ведомстве.

Согласно данной статье, производство, хранение или продажа товаров, а также выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, наказываются штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы до двух лет.

Однако если преступление привело к смерти или нанесению тяжкого вреда здоровью, наказание может достигать шести лет колонии со штрафом в 500 тыс. рублей.

Без огонька: в квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте
Может ли повыситься плата за эту услугу ЖКХ

Вечером 6 апреля стало известно, что в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен.

Ночью стало известно, что один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Нурлат. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, что привело к взрыву, а после — к возгоранию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024