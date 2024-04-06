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Один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре в жилом доме в Татарстане

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Фото: МЧС РФ
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При пожаре в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. <…> В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — говорится в сообщениях ведомства.

По данным МЧС, в доме зарегистрированы 22 человека, однако количество проживающих пока уточняется. Также там отметили, что готов пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 3.

В настоящий момент на месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.

Кроме того, на месте работают следователи, проводится процессуальная проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее вечером стало известно, что в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен. Пожарным удалось спасти из-под завалов одного человека, еще трое эвакуированы из подъезда.

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