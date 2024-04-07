СМИ сообщили о взрыве на стрельбище в Тбилиси

Взрыв произошел на стрельбище в Тбилиси, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщило информационное агентство Report.

«Взрыв прогремел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром», — указано в сообщении.

Как отмечается, на месте работают сотрудники полиции. По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.

Днем ранее сообщалось, что в двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен. В результате ЧП один человек погиб и еще двое пострадали. По факту возбуждено уголовное дело.