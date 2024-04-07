Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет порекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону возглавить французских военных на Украине.

«Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус», — поделился он с «РИА Новости» 7 апреля.

По его словам, у главы французского государства есть шанс побыть в роли императора Наполеона Бонапарта. Солдаты Вооруженных сил (ВС) России в таком случае «напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России», добавил Шеремет.

Депутат призвал граждан Франции вразумить свои власти и не допустить «кровопролития, которым так упивается [президент Украины Владимир] Зеленский».

«Зеленский уничтожил здоровое мужское население Украины, теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы <…> Видимо, теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ», — подытожил Шеремет.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных» линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.

27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.