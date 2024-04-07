В Госдуме предложили Макрону лично возглавить французских военных на Украине
Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет порекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону возглавить французских военных на Украине.
«Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус», — поделился он с «РИА Новости» 7 апреля.
По его словам, у главы французского государства есть шанс побыть в роли императора Наполеона Бонапарта. Солдаты Вооруженных сил (ВС) России в таком случае «напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России», добавил Шеремет.
Депутат призвал граждан Франции вразумить свои власти и не допустить «кровопролития, которым так упивается [президент Украины Владимир] Зеленский».
«Зеленский уничтожил здоровое мужское население Украины, теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы <…> Видимо, теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ», — подытожил Шеремет.
26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.
Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных» линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.
27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.
19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.