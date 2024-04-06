В Орске после прорыва дамбы некоторые автомобили полностью ушли под воду
В Старом городе в Орске после прорыва дамбы некоторые легковые автомобили полностью находятся под водой. Новые кадры с места публикуют «Известия» 6 апреля.
Проехать по улицам района Старый город нельзя даже на самосвале, отмечает корреспондент «Известий» Денис Воробьев. Для эвакуации оставшихся жителей приходится использовать лодки.
«Мы сами вчера еле-еле уплыли на лодке. Кому сможем, тем поможем», — сообщают очевидцы.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.
На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило? и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.