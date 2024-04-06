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Гидролог рассказал о повлиявших на прорыв дамбы в Орске факторах

Гидролог Малинин: снежная зима и теплая погода привели к прорыву дамбы в Орске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Снежная зима, а также теплая погода, которая была зафиксирована за последнюю неделю, стали факторами, которыми привели к прорыву дамбы в Орске. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказал «Известиям» доктор экологических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

«В Оренбургской области выпало очень много снега — очень снежная зима была. И быстро началось снеготаяние. Была очень теплая погода последнюю неделю. Два фактора наложились друг на друга. И в результате река Урал вздыбилась», — сказал специалист.

Он уточнил, что географически выше Орска находится Риклинское водохранилище, в которое с других территорий поступает большое количество воды. Ее стали спускать, а большой поток пошел вниз по Уралу, добавил Малинин. По словам гидролога, старые дамбы не выдержали напор воды, в результате начался размыв.

В этот же день «Известиям» в Ростехнадзоре сообщили, что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, Западно-Уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

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