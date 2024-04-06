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Мамиашвили заявил о рассмотрении борцами из РФ возможности участия в ОИ-2024

Мамиашвили: российские борцы будут рассматривать возможность участия в ОИ-2024
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российские борцы в случае получения лицензий будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России [Владимира Путина], и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов всё равно уедут в сильнейшую державу — Россию», — приводит его слова пресс-служба ФСБР в субботу, 6 апреля.

Мамиашвили напомнил, что на данный момент необходимо завоевать право на участие. Борцы из России по спортивному принципу допущены до отбора и соревнуются за право принять участие в Олимпиаде. Только после получения лицензии спортсмены примут решение, «стоит ли участвовать в Играх на тех критериях, которые будут предлагаться Международным олимпийским комитетом (МОК)», уточнил президент организации.

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4 апреля ФСБР сообщила, что МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона и пятикратный чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира в Баку, которые проходят с 5 по 7 апреля. Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь. Мамиашвили отметил, что организация намерена оспорить возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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