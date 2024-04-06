Возвращение Украины к границам 2014 года становится всё менее вероятным, несмотря на заявления президента страны Владимира Зеленского о стремлении вернуть эти территории. Об этом 6 апреля сообщила американская газета The Washington Post.

«Умные люди понимают, что это нереалистично. [Политическое руководство] должно как-то скорректировать эту риторику», — сказал изданию на условиях анонимности украинский депутат, комментируя обещания Зеленского вернуть Украине Крым и освобожденные Россией территории.

Газета отмечает, что перспективы действий украинского президента в данный момент варьируются от плохих к худшим. На поле боя за весь 2023 год Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь успехов, а теперь начали и вовсе отступать, пессимизм в этой сфере растет, поэтому возвращение территорий военным путем становится всё менее вероятным. Кроме того, украинское руководство не желает вступать в переговоры с российским, а последнее выступает против того, чтобы отдавать Киеву освобожденные территории — такой путь тоже закрыт.

Украинские чиновники рассказали WP, что Зеленский находится в тупике, ведь, помимо проблем на поле боя, страна не может получить очередной пакет военной помощи от США из-за отсутствия одобрения от конгресса, истребители F-16 ВСУ получат лишь в ограниченном количестве, а государства НАТО продолжают говорить, что не отправят свои войска участвовать в украинском конфликте. «Как Зеленский выберется из этой ситуации? Я понятия не имею», — заявил один из депутатов.

Дипломаты из страны Запада обратили внимание издания на то, что президенту Украины будет сложно и оправдать ожидания внутри его страны: уровень его поддержки среди населения пока еще высокий, но на фоне отсутствия боевых успехов и роста потерь в ВСУ солидарность с Зеленским в обществе падает. «Все хотят быстрых решений, но поняли, что их не будет», — прокомментировал это неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Ранее, 5 апреля, итальянская газета La Repubblica сообщила, что в НАТО обсуждают сценарий о приеме Украины в альянс с гарантиями безопасности в обмен на отказ Киева от возвращения освобожденных Россией территорий.

Зеленский 29 марта впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться с возвращением Украины к границам 2022 года, а не 1991-го, как он настаивал ранее.

Ранее, 29 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и лишиться еще больших территорий. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что «между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии».

За день до этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

15 января Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указал, что Россию пригласят на этот саммит.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.