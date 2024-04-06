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Местная жительница рассказала «Известиям» об обстановке в Орске

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Фото: МЧС РФ
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В Орске Оренбургской области наблюдается паника в связи с образовавшейся в результате порыва дамбы промоины. Вода затапливает жилые дома, однако это не мешает единению людей в стремлении обезопасить город, сообщила 6 апреля «Известиям» местная жительница Ксения.

По словам собеседницы, напряжение связано в первую очередь с нехваткой питьевой воды в магазинах: на полках отсутствует любая бутилированная вода, кроме газированной.

«Остались емкости только с газированной водой, объемами 1,5 л и 0,5, которая совершенно не подходит, например, для детей», ― поделилась местная жительница.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске в дамбе образовались размытия, сообщили оперативные службы региона. Началась эвакуация населения. По данным «Известий», на данный момент эвакуировано более 3 тыс. человек, для них развернуты 11 пунктов временного размещения (ПВР).

В пресс-службе губернатора региона заявили, что на месте работают спасательные службы, привлечена техника, идут мероприятия по устранению последствий ЧП. Там подчеркнули, что работают все системы оповещения, а людей эвакуируют в ПВР.

Местные журналисты публикуют в соцсетях видео, на которых отмечают, что за короткий промежуток времени промоина в дамбе сильно увеличилась в размерах, поэтому и поток воды через нее значительно увеличился.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. Так, за сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки. Вода прибывает, отметил 5 апреля мэр Сергей Салмин. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.

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