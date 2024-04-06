«Из легионеров «Ростова» лучше всех по-русски говорит Мохеби»

После неудачной первой части сезона РПЛ футболисты «Ростова» крайне успешно возобновили чемпионат, выиграв в весенней части турнира три матча из трех — домашние у «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодара» (2:1), а также гостевой у московского «Динамо» (4:1). И приближаются к первой пятерке, от которой отстают на три очка. Кроме того, они продолжают борьбу в Кубке России, где вылетели в четвертьфинале «Пути РПЛ» от ЦСКА (1:1; 0:2), но сохраняют шанс дойти до трофея через «Путь регионов», где во втором этапе полуфинала встретятся в гостях с екатеринбургским «Уралом».

Один из самых ярких игроков «Ростова» в этом сезоне — полузащитник Кирилл Щетинин. В интервью «Известиям» 22-летний футболист прокомментировал весенние успехи команды, рассказал о мартовском визите в родной Курск, а также поведал, какой фразе на персидском языке его научил иранский нападающий ростовчан Мохаммад Мохеби.

«То, что проиграли ЦСКА и вылетели из «Пути РПЛ», ничего не значит»

— За счет чего вы так удачно проводите весеннюю часть чемпионата?

— Это вы у Валерия Георгиевича Карпина спросите. Думаю, он ответит (улыбается). Вообще, мы всегда играем очень агрессивно. За счет этого добиваемся хороших результатов. Не всегда, правда, это приводит к забитым голам. В некоторых играх случалось, что много прессинговали, показывали необходимую агрессию на поле, но не забивали. Однако в весенних матчах чемпионата это получается. Особенно в игре с «Динамо».

— У «Ростова» последние годы в основном очень нестабильные сезоны. Либо плохой первый круг и успешный второй, как в нынешнем чемпионате, либо наоборот. Почему не получается одинаково хорошо весь турнир выступать?

— Назовите мне три команды, которые стабильно в премьер-лиге идут сейчас.

— С очень большой натяжкой «Зенит».

— Они стабильно идут?

— Полноценной стабильностью это трудно назвать. Потому и говорю, что с натяжкой.

— Поэтому я и не могу вам ответить на вопрос про нестабильность «Ростова».

— Но все-таки, что нужно сделать, чтобы весь сезон показывать хорошие результаты?

— Играть так же, как этой весной. Вот и всё.

— На что вы можете претендовать в нынешнем чемпионате? Есть шансы догнать первую тройку, побороться за медали?

— Громких заявлений делать не хочу. Главное, так же набирать очки, как мы это сделали в первых трех весенних турах. Я думаю, мы чуть повыше окажемся.

— Рассчитываете побороться за Кубок России?

— Конечно. То, что проиграли ЦСКА (1:1; 0:2) и вылетели из «Пути РПЛ», ничего не значит. У нас есть варианты в «Пути регионов». Надо побеждать следующих соперников, проходить дальше и пробиваться в финал (в первом этапе полуфинала «Пути регионов» Кубка России «Ростов» встретится в гостях с екатеринбургским «Уралом». — «Известия»).

«Втроем сыграть вместе — это что-то за гранью фантастики»

— Пришедший к вам летом Мохаммад Мохеби очень результативен в последнее время — забил по два гола «Краснодару» и «Динамо». За счет чего он так прибавил?

— Ну как прибавил? Он и раньше был неплохим игроком. Просто, видите, время нужно. Каждому футболисту в любом клубе нужно время, чтобы адаптироваться.

— А как в команде он адаптировался?

— Просто прекрасно. На русском языке общается. Неплохо он его выучил. Из всех иностранцев «Ростова» Мохаммад лучше всех по-русски говорит.

— То есть вам не пришлось учить персидский, чтобы с ним разговаривать?

— Персидский? Я чуть-чуть знаю его. Точнее, фразу знаю — Мохеби меня научил (улыбается).

— Какую фразу?

— «Яло хуб». По-русски это значит «очень хорошо».

— А русскому мату выучили его?

— Мат он уже знает. Это он хорошо запоминает... Шучу. На самом деле мат он не учил. Больше ему нравится «доброй ночи», «доброе утро» — с этого смеется, с этих фраз.

— Осенью, когда «Ростов» играл в гостях с «Локомотивом» (1:3) в Кубке России, у вас с вашим братом Михаилом был шанс впервые выйти друг против друга в официальном матче на взрослом уровне. Но вы были заменены на 64-й минуте, а вашего брата выпустили на 82-й. Вы с братом злы на тренеров, сорвавших такую историю?

— Ну а на Георгича мне что злиться? Или на Галактионова? Да нет, ни Галактионов, ни Карпин тут ни при чем. Всё от нас с Мишей зависит. Я бы, конечно, хотел сыграть против него. И с ним сыграть, и против него.

— С ним в сборной? Или один перейдет к другому в клуб?

— Это как получится. В любом случае мечта такая есть. Более того, у нас же есть еще третий брат, самый младший. Втроем сыграть вместе — это что-то за гранью фантастики.

— Сколько младшему лет?

— 13.

— То есть лет через пять пересечетесь в РПЛ?

— Ну дай бог, да (улыбается).

— Михаила не пытались перетянуть в «Ростов», раз он пока не много играет в «Локо»?

— Не от меня это зависит, а больше от клуба. Насчет «Ростова» не помню, чтобы он интересовался Мишей. Хотя, может быть, и интересовался — честно говоря, не знаю.

— В нынешнем чемпионате у вас еще будет игра с «Локо». Шансы есть оказаться одновременно на поле с братом?

— Я на это надеюсь, конечно. Могу сказать одно: если вместе окажемся на поле, то у него без шансов. Тяжело ему будет.

— Ему с вами лично или его команде с вашей?

— Со мной лично. Могу только за нас говорить, когда пересечемся на поле (улыбается).

— Вы с Михаилом родом из Курска, который сейчас в непростом положении из-за близости к границе с Украиной, к зоне СВО. Доводилось там бывать в последние годы?

— У меня семья в Питере. Но и в Курске есть родственники. И я там недавно побывал, во время мартовской паузы на игры сборных, когда нам в клубе дали три выходных дня. Я их провел в Курске. Что тут сказать? Тяжело, конечно, там. Хотя понятно, что в Белгороде ситуация намного сложнее. Но я думаю, всё наладится. Дай бог, чтобы так и было.

— Там чувствуется атмосфера тревоги?

— Конечно, все беспокоятся. Сейчас не самое лучшее время в этом плане. Очень хочу, чтобы у всех появилась возможность снова жить спокойно.