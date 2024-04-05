Захарова пообещала, что РФ не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Россия не будет церемониться со спонсорами многолетнего кровопролития на Украине, заявила 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Точно церемониться с теми, кто спонсирует буквально кровопролитие многолетнее на собственном же континенте против нашей страны, никто в России не собирается», — цитирует дипломата ТАСС.
Таким образом Захарова прокомментировала реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на телефонный разговор министра обороны РФ Сергей Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню состоявшийся 3 апреля.
Тогда в ходе беседы Лекорню заявил о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», Шойгу в ответ указал на сведения об украинском следе в организации атаки и неизбежность наказания для виновных. 4 апреля Макрон заявил, что считает эти слова главы Минобороны РФ «вызывающими и угрожающими».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.