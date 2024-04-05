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NYT сообщила о снарядном голоде ВСУ

NYT: Украина испытывает снарядный голод на фоне задержки помощи от США
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Фото: TASS/АР/Vadim Ghirda
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Украина испытывает снарядное голодание на фоне задержки помощи от США. Об этом 5 апреля сообщила The New York Times со ссылкой на военных аналитиков и украинских солдат.

По их словам, сейчас Россия выпускает как минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Издание при этом отмечает, что снарядное голодание меняет тактику украинских войск и влияет на выбор типа используемого оружия. Также негативное влияние оказывает не только общая нехватка боеприпасов, но и дисбаланс в имеющихся вариантах.

Военные аналитики отметили, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше кассетных боеприпасов, которые эффективны против пехоты. При этом мало осколочно-фугасных снарядов против российских танков и других бронированных машин.

В материале также указывается на нехватку у Киева минометных боеприпасов. Это вынудило украинских командиров прибегнуть к использованию более тяжелых артиллерийских снарядов, которые стоят примерно в три раза дороже и есть только в малом количестве. Один такой стоит $3 тыс., отмечает газета.

Уточняется, что у ВСУ также больше снарядов калибра НАТО, чем СССР, однако советского оружия при этом больше, чем западного. Сильная зависимость от гаубиц производства стран Запада привела к тому, что многие из них сейчас находятся в ремонте, несмотря на то что они остро необходимы на фронте, говорится в материале.

«Российские военные, в свою очередь, разработали эффективную тактику штурма линий окопов при отсутствии тяжелой артиллерии с украинской стороны», — дополнило издание.

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Накануне, 4 апреля, австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райснер заявил, что РФ играет с войсками Украины, как в пинбол, и изматывает их силы. Он отметил, что по количеству артиллерийских снарядов российская армия превосходят украинскую в соотношении 6:1.

В тот день глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что для страны наступает критический момент в связи с нехваткой вооружения в ВСУ. Он объяснил, что Киев остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и снарядах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого, в марте, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й. На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

В феврале секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ не хватает боеприпасов и средств поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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