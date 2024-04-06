«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в марте

Март принес много хороших новостей инвесторам, предпочитающим вкладываться в акции российских банков, Минфин запустил механизм обмена заблокированных активов для физлиц, а Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. «Известия» вместе с аналитиками «Финама» разбирались, как эти события повлияли на российский рынок ценных бумаг в целом и какие виды портфелей показали наибольшую доходность .

Итоги месяца

Одним из ключевых бизнес-событий для фондового рынка стало предстоящее объединение банковских активов «Тинькофф» и Росбанка. Ожидается, что после завершения сделки объединенная компания войдет в топ-5 по объему капитала среди банков, а также по размеру кредитного портфеля и объему средств населения на счетах. Интересно то, что эта новость появилась практически перед возобновлением торгов акциями первого банка, завершившего процедуру редомициляции юрлица с Кипра в российскую юрисдикцию — такой подход помог поддержать цену акций на старте торгов.

Также в марте существенно продвинулась вперед процедура обмена заблокированных иностранных активов частных инвесторов в соответствии с указом президента Владимира Путина № 844. Многие брокеры уже запустили процедуру подачи заявок — инвесторы могут попробовать продать активы на сумму не более 100 тыс. рублей по всем брокерским счетам, даже если они открыты в разных компаниях.

В конце месяца Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне 16%. Комментарии регулятора указывают на то, что спрос в российской экономике всё еще заметно превышает возможности предприятий по расширению производства, а значит, инфляционное давление на экономику всё еще остается сильным. Некоторые аналитики считают, что это может стать поводом для дальнейшего повышения ключевой ставки, хотя регулятор ранее заявлял, что при наличии возможностей он перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине года.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Движение котировок валютного рынка в марте оказалось вполне рядовым — общая рублевая стоимость портфеля из долларов и евро выросла на 1,3% за месяц. Его общая стоимость к концу марта — 223,9 тыс. рублей.

В обозримой перспективе динамика валютного рынка может измениться — рост дополнительных доходов от продажи нефти и газа до ожидаемых 128,3 млрд рублей по итогам апреля приведет к увеличению объемов покупки валюты и золота в соответствии с бюджетным правилом. Тем не менее частично эффект будет нивелирован Банком России, который будет ежедневно продавать валюту на 11,8 млрд рублей до конца июня.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Стабильно более высокая волатильность в экзотическом валютном портфеле за месяц принесла инвесторам доходность в 2%. Общая стоимость портфеля выросла до 149,5 тыс. рублей — это по-прежнему худший результат среди всех экспериментальных портфелей.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что гонконгский доллар показал наиболее сильный рост в 9% относительно других валют в портфеле. Несколько месяцев назад валюта пережила сильное падение на Мосбирже — это было вызвано продажей крупного объема от одного игрока, которому удалось сильно повлиять на динамику рынка. Спустя время она вернулась к обычной для валютного портфеля динамике.

Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Текущая ситуация с инфляцией и ключевой ставкой продолжает давить на портфель гособлигаций. За месяц его стоимость упала почти на 3,7%, до 214,9 тыс. рублей.

Результаты данного портфеля указывают на то, что рыночные инвесторы закладывают в справедливую стоимость облигаций ожидание более длительного периода высоких ставок на финансовом рынке. Вместе с котировками облигационного портфеля самых низких значений достигает и кривая индекса RGBI.

Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций

Корпоративные облигации с более высоким риском, чем в ОФЗ, наоборот, принесли инвесторам положительную доходность. Общая рублевая стоимость портфеля выросла на 1,6%, до 242,5 тыс. рублей.

Такой результат во многом связан с тем, что по собранным в портфель бумагам срок погашения заметно короче, чем у ОФЗ. Но следует помнить, что такие долговые инструменты традиционно характеризуются более низкой ликвидностью, чем государственные облигации. Это значит, что при необходимости инвесторы наверняка не смогут продать весь их объем по справедливой цене.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Российский рынок акций крупных компаний обрадовал инвесторов выходом из боковика и довольно существенным ростом. За месяц общая стоимость портфеля увеличилась на 8,3%, до 287,6 тыс. рублей. Это явно указывает на то, что инвестировать свободные средства в отечественные компании выгоднее, чем в иностранную валюту.

Больше всего в данном инвестпортфеле по итогам марта отличился «Аэрофлот» — его котировки продолжили набирать высоту и выросли на 18%. В целом аналитики отмечают, что российские бумаги остаются недооцененными, а значит, у них сохраняется потенциал для дальнейшего роста.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Совокупный рост котировок ценных бумаг в спекулятивном портфеле принес инвесторам, которые в наибольшей степени склонны к риску, дополнительные 5,8% за месяц. Общая стоимость портфеля по итогам марта — 486,2 тыс. рублей.

Явным лидером в прошлом месяце стала «Группа Позитив» из IT-сектора, чьи акции подорожали на 21,2%. Такой стремительный рост котировок позволил портфелю остаться в плюсе даже несмотря на снижение котировок КамАЗа и «Русолова» на 5,9 и 2,5% соответственно.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).