Российские танкисты, невзирая на опасность, работают на артемовском направлении, помогая пехотинцам идти вперед. Пехота запрашивает огонь в поселке Богдановка. Об этом 5 апреля рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Пехота — это основная наша ударная сила, которая заходит, защищает, штурмует, без пехоты мы ничего не сделаем. В любом случае ее нужно как-то поддержать, подбодрить», — сообщил командир танковой роты 200-й бригады с позывным Хан.

Он отметил, что пехотинцы с большей уверенностью идут вперед и занимают новые позиции, когда российские танки их «бодрят». Также, по словам командира роты, украинские военные пытаются атаковать ВС России при помощи FPV-дронов, однако система РЭБ глушит сигнал, не позволяя противнику нанести удар.

«В результате этого оператор FPV сначала видел цель, а когда подлетел поближе, его заглушил РЭБ», — заключил он.

Накануне, 3 апреля, экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Отмечается, что танкисты группировки войск «Запад» на своем участке показывают отличные результаты. Военнослужащие хвалят боевую машину. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

28 марта командир танкового взвода в районе спецоперации сам вручную разминировал дорогу, чтобы техника могла безопасно проехать. Он выбросил на обочину десяток мин, которые были уложены на трассе. При этом угрозы детонации не было, для подрыва необходима большая нагрузка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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