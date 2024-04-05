В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации

На участке территории Индустриального района Хабаровска зафиксировано повышение естественного радиационного фона, в связи с чем власти региона приняли решение ввести на указанной территории режим ЧС. Об этом 5 апреля сообщается на сайте городской администрации.

По информации управления по делам ГО и ЧС, доступ на опасную территорию ограничен. При этом угроза населению города отсутствует, отметили власти. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе хабаровской мэрии, радиационный фон превышает допустимые нормы незначительно.

«Хабаровский специализированный комбинат «Радон» работает на месте: выявляют природу и причину. Сегодня будут завершены работы», — рассказали там.

По предварительным данным, возможным источником радиации мог стать пункт приема металла, однако пока эта информация не подтвердилась.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что сотрудники московской таможни обнаружили радиоактивные стрелки от часов в посылке, пришедшей из США. В приеме посылки было отказано, после чего ее незамедлительно отослали обратно отправителю. При замерах уровня излучения было установлено, что естественный радиационный фон превышен в 15 раз: спектрометрический анализ радиометром-спектрометром МКС-А03 выявил наличие радионуклида радий-226 (Ra226) и загрязнение альфа- и бета-частицами.