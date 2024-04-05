Япония ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию

В Японии начинает действовать запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию. «Известия» ознакомились 5 апреля с полным перечнем, указанным в документе Министерства экономики, промышленности и торговли Японии.

Для ввоза в РФ с сегодняшнего дня запрещены литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь, топливо, в том числе моторные масла. В список также вошли драгметаллы и красители, а также лаки и шпаклевки.

В санкционный список включены такие товары, как удобрения, в том числе отходы, изделия из пластика, инструменты, которые требуются для их обработки, включая термостаты и микротомы.

«10 апреля в соответствующие министерские постановления будут внесены поправки, определяющие конкретные грузы, подлежащие регулированию, а также будут внесены эксплуатационные улучшения», ― сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Японию с 17 апреля будет запрещено импортировать непромышленные алмазы, добытые в России. Под рестрикции попали также 28 российских предприятий.

В декабре 2023 года стало известно, что Япония ввела санкции в отношении 57 российских организаций. Среди них — Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Завод им/ В.А. Дегтярева, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и другие.

В октябре японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что японские рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Они заявили, что хотели бы снова выйти в 2023 году на промысел в акваторию Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

В августе прошлого года был введен запрет на экспорт автомобилей и дизельных авто с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных машин, электрокаров.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.