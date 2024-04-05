Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края
Мир
В небе на границе Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект
Здоровье
Врач предупредила об опасности шашлыка
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Мир
В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс
Мир
Экс-помощник президента США заявил о выходе страны из НАТО в случае победы Трампа
Мир
Умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Общество
В петербургской квартире напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски
Мир
Источник рассказал о плане США взять под контроль санкции против КНДР
Мир
Байден пригрозил Нетаньяху пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке
Мир
Сенатор Ли исключил одновременное пребывание в НАТО Украины и США
Армия
МО показало уничтожение позиций ВСУ ударными дронами и ПТУР под Часовым Яром
Армия
В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра
Происшествия
СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
Общество
Губернатор Чибис записал видеообращение после операции
Сюжет:

Япония ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию

Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров
0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии начинает действовать запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию. «Известия» ознакомились 5 апреля с полным перечнем, указанным в документе Министерства экономики, промышленности и торговли Японии.

Для ввоза в РФ с сегодняшнего дня запрещены литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь, топливо, в том числе моторные масла. В список также вошли драгметаллы и красители, а также лаки и шпаклевки.

В санкционный список включены такие товары, как удобрения, в том числе отходы, изделия из пластика, инструменты, которые требуются для их обработки, включая термостаты и микротомы.

«10 апреля в соответствующие министерские постановления будут внесены поправки, определяющие конкретные грузы, подлежащие регулированию, а также будут внесены эксплуатационные улучшения», ― сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Японию с 17 апреля будет запрещено импортировать непромышленные алмазы, добытые в России. Под рестрикции попали также 28 российских предприятий.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

В декабре 2023 года стало известно, что Япония ввела санкции в отношении 57 российских организаций. Среди них — Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Завод им/ В.А. Дегтярева, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и другие.

В октябре японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что японские рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Они заявили, что хотели бы снова выйти в 2023 году на промысел в акваторию Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

В августе прошлого года был введен запрет на экспорт автомобилей и дизельных авто с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных машин, электрокаров.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024