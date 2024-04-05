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В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины

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Фото: Global Look Press
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Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко (Словацкая национальная партия) пообещал воспрепятствовать возможной отправке средств на военные поставки Украине. Об этом он заявил «Известиям».

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«Я сделаю всё в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались и туда (на Украину. — Ред.) пришел мир, но не попадали никакие деньги на оружие», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные поставки стран Североатлантического альянса Украине должны осуществляться не на добровольной, а на обязательной основе. На встрече министров иностранных дел НАТО, прошедшей 3–4 апреля в Брюсселе, он предложил создать специальный фонд на $100 млрд для оплаты военных поставок Киеву.

Глава комитета по международным делам парламента Словакии, член правящей партии Smer Мариан Кэри считает, что НАТО не имеет права требовать от своих членов обязательных выплат для военной помощи Украине.

«Я думаю, что этого не будет. Во-первых, Украина не член НАТО. Во-вторых, не только Словакия не хочет предоставлять ей военную помощь. Такого же мнения придерживается, например, Венгрия. Кроме того, Германия и Испания не торопятся передавать все свои виды вооружений. В частности, ФРГ не хочет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus», — сказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спорная помощь: в парламенте Словакии против создания фонда НАТО для Украины

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