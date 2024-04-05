Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана
Общество
Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Мир
В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины
Общество
Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса
Мир
ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK
Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Армия
Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Происшествия
ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР
Общество
«Известия» узнали, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Спорт
Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае
Происшествия
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Общество
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Мир
Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем
Происшествия
Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Мир
Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Мир
Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае

0
Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и третий этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по мотокроссу MX IIgora Drive 2024 состоятся в мае на автодроме «Игора Драйв». Соревнования продлятся два дня.

В борьбе за лидерство примут участие десятки лучших райдеров региона и федерального округа. В субботу, 18 мая, на трассу выйдут молодые гонщики в возрасте от 6 до 17 лет. Они будут выступать в классах «50», «65», «85» и «125».

Второй день соревнований, 19 мая, будет более насыщенным: на трассе можно будет увидеть взрослых мотогонщиков в классах «125», «250» и «Открытый».

Борьба мотоциклов с объемом двигателя 125 куб. см всегда зрелищна. Обычно в нее вступают спортсмены 14–18 лет, причем как именитые гонщики, так и восходящие звезды. Класс «250» называют самым быстрым, звезды показывают отчаянное противостояние. А в «Открытом» принимают участие спортсмены старше 35 лет — тут соревнуются уже опытные и именитые райдеры.

Наблюдать за мотогонкой зрители смогут с открытой трибуны. Разобраться, что происходит на трассе, поможет профессиональный комментатор.

Продажа билетов на MX Igora Drive 2024 уже открыта. До 30 апреля в рамках акции «Раннее бронирование» взрослый билет на два дня стоит 500 рублей. Дети до 6 лет могут пройти в сопровождении взрослого бесплатно, зрителям с 7 до 13 лет потребуется детский билет.

«Отсутствие международных стартов развязывает руки национальным сериям»
Гендиректор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов — о том, что ждет любителей автоспорта на GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2023

27 марта сообщалось, что новый сезон состязаний по дрифту Igora Drive Drift Challenge (IDDC) пройдет с мая по сентябрь в четыре этапа по два дня. Первый из них стартует 11 мая. Соревнование проходит в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Спортсмены участвуют на заднеприводных автомобилях, специально подготовленных для дрифта.

Ранее, 11 марта, на трассе «Игора Драйв» прошел финал зимнего Кубка по дрифту на льду. Победу в третьем этапе, который не входил в общий зачет, одержал житель Санкт-Петербурга Артем Перепелица на ВАЗ-2104. Второе место занял его земляк и победитель первого этапа кубка Егор Филимоненок на ВАЗ-2105, а третье — белгородец Константин Бекетов на BMW E30.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024