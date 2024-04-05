Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и третий этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по мотокроссу MX IIgora Drive 2024 состоятся в мае на автодроме «Игора Драйв». Соревнования продлятся два дня.

В борьбе за лидерство примут участие десятки лучших райдеров региона и федерального округа. В субботу, 18 мая, на трассу выйдут молодые гонщики в возрасте от 6 до 17 лет. Они будут выступать в классах «50», «65», «85» и «125».

Второй день соревнований, 19 мая, будет более насыщенным: на трассе можно будет увидеть взрослых мотогонщиков в классах «125», «250» и «Открытый».

Борьба мотоциклов с объемом двигателя 125 куб. см всегда зрелищна. Обычно в нее вступают спортсмены 14–18 лет, причем как именитые гонщики, так и восходящие звезды. Класс «250» называют самым быстрым, звезды показывают отчаянное противостояние. А в «Открытом» принимают участие спортсмены старше 35 лет — тут соревнуются уже опытные и именитые райдеры.

Наблюдать за мотогонкой зрители смогут с открытой трибуны. Разобраться, что происходит на трассе, поможет профессиональный комментатор.

Продажа билетов на MX Igora Drive 2024 уже открыта. До 30 апреля в рамках акции «Раннее бронирование» взрослый билет на два дня стоит 500 рублей. Дети до 6 лет могут пройти в сопровождении взрослого бесплатно, зрителям с 7 до 13 лет потребуется детский билет.

27 марта сообщалось, что новый сезон состязаний по дрифту Igora Drive Drift Challenge (IDDC) пройдет с мая по сентябрь в четыре этапа по два дня. Первый из них стартует 11 мая. Соревнование проходит в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Спортсмены участвуют на заднеприводных автомобилях, специально подготовленных для дрифта.

Ранее, 11 марта, на трассе «Игора Драйв» прошел финал зимнего Кубка по дрифту на льду. Победу в третьем этапе, который не входил в общий зачет, одержал житель Санкт-Петербурга Артем Перепелица на ВАЗ-2104. Второе место занял его земляк и победитель первого этапа кубка Егор Филимоненок на ВАЗ-2105, а третье — белгородец Константин Бекетов на BMW E30.