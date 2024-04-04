В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в своем Telegram-канале.

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в этот день силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в воздухе над Белгородской областью. 4 апреля также были уничтожены два беспилотника над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

2 апреля Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Курской и Белгородской областями. Так, над Белгородом дежурными средствами ПВО был сбит один украинский БПЛА и четыре беспилотника уничтожены над территорией Курской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.