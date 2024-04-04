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Офицер армии ГДР заявил об угрожающем характере учений НАТО

Офицер армии ГДР Бернекер: учения, проводимые НАТО, несут в себе угрозу войны
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Офицер Национальной народной армии Восточной Германии (ГДР) Клаус Бернекер 4 апреля рассказал в беседе с «Известиями», что крупные военные учения НАТО имеют угрожающий характер.

«Эти крупные учения, которые мы наблюдаем сегодня и которые проводятся сейчас, — это те же самые учения, которые были в 1970-х годах, в которых принимали участие 200 тыс. человек, что эквивалентно мобилизации. Эти учения несли в себе настолько сильную угрозу войны, что искры было бы достаточно, чтобы действительно вызвать катастрофу», — указал офицер.

По его словам, учения, проводимые на Западе, были весьма агрессивными и крайне убедительно демонстрировали странам Варшавского договора то, что они будут уничтожены подобным образом. Спасло от нависшей опасности строительство Берлинской стены, вспомнил он.

«Строительство стены действительно привело к разрядке напряженности. В ГДР наконец настал покой, появилась безопасность. И границы стены четко обозначались в Варшавском договоре, равно как и то, где расположены мины, а где — проволока», — отметил Бернекер.

Таким образом, стена не была единоличной инициативой Восточной Германии, всё было согласовано с целью защитить Варшавский договор от НАТО. Поэтому негативная оценка сооружения искажает действительность, добавил военный.

«То, что Запад сейчас представляет строительство стены в исключительно негативном свете — просто историческая ложь, используемая для дискредитации ГДР», — подытожил Бернекер.

Берлинская стена — укрепление, отделявшее Западный Берлин от Восточного и разделявшее ГДР и ФРГ — перестала выполнять свои функции 9 ноября 1989 года. Официальной датой объединения Германии считается 3 октября 1990 года, к этому времени страна формально стала единым государством с общей конституцией.

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НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО. Предполагается, что участники отработают ст. 5 Североатлантического договора, по которой все государства альянса должны вмешаться и защитить атакованную страну-союзницу.

Параллельно с ними 3–14 марта проходят учения Североатлантического альянса Nordic Response в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии. В них будут задействованы более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств, более 100 самолетов и вертолетов, а также свыше 50 боевых кораблей.

7 марта секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовится к новым войнам, о чем свидетельствуют учения сил альянса в Европе, которые дестабилизируют ситуацию. Глава Совбеза отметил, что важную роль в нарушении стабильности мировой политической обстановки играют США, потому что ни одна другая страна не развязала столько войн и не спровоцировала своими действиями такое множество экономических кризисов.

За день до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула провокационный и агрессивный в отношении России характер учений НАТО Nordic Response 24. Эти учения взвинчивают спираль эскалации на фоне напряженной обстановки в Европе. Захарова напомнила, что РФ обязательно ответит на все угрозы своей безопасности, возникающие из-за наращивания присутствия НАТО у ее границ.

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