Захарова отметила провокационный характер учений НАТО Nordic Response

Учения НАТО Nordic Response 24 носят провокационный и агрессивный в отношении России характер. Об этом на брифинге 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередные крупномасштабные маневры Nordic Response 24 задействуют 20 тысяч военнослужащих, кораблей, авиации. Они начались на днях в Норвегии, Швеции и Финляндии. Эти действия носят агрессивный, провокационный характер в отношении нашей страны», — сказала Захарова.

По ее словам, эти учения НАТО дополнительно «взвинчивают» спираль эскалации на фоне накалившейся политической обстановки в Европе.

Также Захарова отметила, что именно в доктринальных документах НАТО коллективный Запад объявляет Россию прямой угрозой, РФ же, в свою очередь, не планирует нападать на кого-либо. «У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно», — сказала официальный представитель МИД.

Еще она замечает, что западные страны воспринимают Россию через свою агрессию. Захарова напомнила им, что РФ ответит на все угрозы своей безопасности.

Ранее, 4 марта, замглавы МИД РФ Александр Грушко тоже говорил, что учения Nordic Response 24 носят демонстративно-провокационный характер. Он считает, что все подобные маневры, географически приближенные к линии соприкосновения, усиливают опасность военных инцидентов.

Захарова 7 февраля на брифинге заявила, что Россия найдет варианты избавиться от угроз своей безопасности, которые появляются из-за того, что НАТО наращивает свое военное присутствие у ее границ. От официального представителя МИД также прозвучал упрек в адрес Норвегии за то, что страна принимает такие учения, накаляющие обстановку в Евроарктическом регионе. По мнению Захаровой, Норвегия отказывается от своей безопасности.

Учения Североатлантического альянса Nordic Response пройдут 3–14 марта в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии. В них будут задействованы более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств, более 100 самолетов и вертолетов, а также свыше 50 боевых кораблей.

Помимо этого, НАТО параллельно проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных.

Немецкое агентство DPA 18 января сообщало, что сценарием учений - нападение России на одну из стран-членов. Они отработают выполнение ст. 5 Североатлантического договора, по которой все страны НАТО должны встать на защиту атакованной страны-союзницы.