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Болезнь Бехтерева — что это такое, симптомы, способы лечения

Мишустин заявил о завершающем этапе исследований препарата от болезни Бехтерева
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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В России завершаются клинические исследования для регистрации первого в мире препарата от аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева), который ранее считался неизлечимым. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила препарату международное непатентованное название — сенипрутуг. «Известия» рассказывают о симптомах заболевания и принципах действия нового препарата.

Болезнь Бехтерева — симптомы, причины

Аксиальный спондилоартрит — это хроническое заболевание, которое поражает позвоночник, крестцово-подвздошные суставы, а также окружающие их ткани. Из-за непрерывного воспалительного процесса происходит постепенное срастание позвонков и окаменение примыкающих к нему связок, которое приводит к утрате подвижности. Болезнь может также затронуть крупные и мелкие суставы конечностей, в том числе кистей и стоп.

Первое описание «одеревенелости позвоночника с искривлением его» как отдельного заболевания сделал российский невролог Владимир Бехтерев в 1892 году. В честь него и была названа патология.

Чаще всего аксиальным спондилоартритом болеют люди в возрасте от 20 до 35 лет, однако симптомы могут возникнуть и в более раннем возрасте. У мужчин и женщин старше 45–50 лет патология развивается крайне редко.

Причины возникновения болезни Бехтерева до сих пор досконально не изучены. Одним из основных факторов является врожденная предрасположенность, обусловленная геном HLA-B27. Однако его наличие не означает, что человек обязательно заболеет, нередко этот ген остается неактивным на протяжении всей жизни. Существуют и внешние факторы, которые повышают шансы развития воспаления: вес менее 3 кг при рождении, травмы позвоночника и таза, инфекционные заболевания, артрит, частые переохлаждения, синдром беспокойных ног, хронический стресс и т.д.

На начальных стадиях болезнь Бехтерева может практически не проявлять себя. К ранним симптомам относятся боли в области поясницы и крестца, а также ощущение скованности, которые длятся более трех месяцев. При этом неприятные ощущения усиливаются в покое и отступают после физических нагрузок. Постепенно человек утрачивает подвижность, у него изменяется осанка. При осмотре у врача может наблюдаться полное выпрямление изгиба позвоночника или его усиление.

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Патологический процесс обычно начинается в пояснице и постепенно распространяется вверх, до грудного отдела позвоночника. На этом этапе пациент может испытывать боли в груди и сложности с дыханием из-за поражения межреберных сочленений. Если болезнь добирается до шейного отдела позвоночника, человеку становится трудно поворачивать голову, при наклоне у него не получается достать подбородком до грудины.

Возникающее при анкилозирующем спондилоартрите воспаление может затрагивать соседние ткани и органы. Поэтому на болезнь Бехтерева могут также указывать болезненные ощущения в глазах, аритмия, сердечные боли, отеки, кашель, одышка и другие симптомы.

Для выявления болезни Бехтерева используют комплексные методы, так как на ранних стадиях заметить патологический процесс довольно трудно. Обследование может включать оценку походки, осанки, подвижности пациента, рентгенографию и МРТ, определение уровня С-реактивного белка и циркулирующих иммунных комплексов в крови.

При своевременном обращении к специалисту возможно частичное восстановление подвижности позвоночника и купирование болевых симптомов с помощью медикаментов. На поздних стадиях могут потребоваться хирургическое вмешательство и протезирование пораженных суставов.

Российское лекарство от болезни Бехтерева

Долгое время болезнь Бехтерева считалась неизлечимой. Существовавшие методы были направлены в основном против симптомов: они помогали замедлить изменения в костных структурах, снизить болевые ощущения и восстановить подвижность. Однако полностью остановить воспалительный процесс еще не удавалось.

В октябре 2023 года в журнале Nature Medicine появилась статья о первом в мире препарате против аксиального спондилоартрита, который может остановить развитие болезни. Это совместная разработка специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и биотехнологической компании Biocad.

Препарат BCD-180 представляет собой моноклональное антитело, которое воздействует на основной элемент патогенеза болезни Бехтерева — сегмент TRBV9 аутореактивных Т-клеток. Исследования показали, что лекарство способно подавлять эти клетки, не вызывая побочных эффектов. Таким образом, оно работает с причиной заболевания, а не с его последствиями.

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В материале также описывался клинический случай пациента с болезнью Бехтерева, который вышел в стойкую ремиссию после воздействия на Т-клетки. При этом наблюдалось снижение болевого синдрома и улучшение функционального состояния больного. Как отметил вице-президент по ранней разработке и исследованиям Biocad Павел Яковлев, российская разработка может стать основой для целой линейки высокоэффективных препаратов для терапии аутоиммунных заболеваний.

В феврале 2024 года Biocad передала в Минздрав России документы для регистрации оригинального препарата BCD-180. Как отмечали в пресс-службе компании, его механизм действия уникален и не имеет аналогов в мире. При этом исследования показали удовлетворительный профиль безопасности лекарства. В том же месяце Всемирная организация здоровья (ВОЗ) присвоила препарату международное непатентованное наименование — сенипрутуг.

На данный момент, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, завершаются клинические исследования препарата.

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