Чатная медицина: риск ранней смерти и старения оценят через Telegram

Российские медики разработали чат-бот в Telegram, который может рассчитать биологический возраст человека, проанализировать его привычки и дать профессиональные рекомендации, как улучшить образ жизни. По мнению авторов проекта, это поможет пользователям избежать преждевременного старения и развития возрастных заболеваний, что в итоге продлит их жизнь. Эксперты считают программу перспективной, однако напоминают, что помимо бота необходимо опираться на назначения лечащего врача.

Бот с вами

Студенты и сотрудники цифровой кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ создали интернет-консультанта, с помощью которого можно будет предотвратить преждевременное старение и снизить риски развития неинфекционных заболеваний. Telegram-бот Bioage Bot определяет биологический возраст пользователя, анализирует его привычки и выдает персонализированные рекомендации по коррекции питания и образа жизни, основанные на данных современной науки.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Разработчики уверены, что интеграция такого IT-решения в систему здравоохранения позволит быстро выявлять группы людей с высоким уровнем риска преждевременного старения и смерти, а также повысит информированность пользователей о способах профилактики неинфекционных заболеваний.

Новизна Bioage Bot заключается в том, что рекомендации разработаны с позиции медицины образа жизни (lifestyle medicine) — перспективной и современной отрасли, которая завоевывает всё большее признание в мире, рассказала автор проекта студентка цифровой кафедры Сеченовского университета Елена Нижельская. Суть этого направления — профилактика, лечение и обращение вспять неинфекционных хронических заболеваний путем изменения образа жизни.

Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

— Цель нашего проекта — разработать простой общедоступный способ, чтобы информировать людей о факторах риска неинфекционных заболеваний и способах их предотвращения, а также предоставить автоматизированные и персонализированные рекомендации, основанные на данных современной науки. С этой задачей может справиться только цифровое решение, — отметила она.

Программа содержит опросник о привычках и образе жизни человека. На основе полученных ответов она определяет биологический возраст пользователя. По результатам бот с помощью автоматизированных алгоритмов предоставляет персонализированные рекомендации. Прототип Bioage Bot уже разработан и запущен в Telegram.

Фактор риска

По словам Елены Нижельской, одно из главных преимуществ цифрового консультанта в том, что он позволяет получать большое количество статистических данных за короткий срок. Только за два дня работы бот собрал более 2 тыс. анкет пользователей и выдал столько же рекомендаций. Анализ полученных данных, в частности, показал, что 38% опрошенных едят не более 100 г овощей и фруктов в день — а это критически значимый фактор риска преждевременной смерти. У 53% из выборки биологический возраст старше паспортного, у 40% — лишний вес, у 18% — ожирение различной степени. 31% респондентов пьют менее 1 л воды в день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Особенность нашего бота и в его коммерческой независимости, — добавила Елена Нижельская. — Существующие сегодня тесты для определения биологического возраста зачастую разработаны компаниями, заинтересованными в продаже БАДов или другой продукции или услуг. Наша цель — разработать решение, не зависящее от чьих-либо коммерческих интересов.

В дальнейших планах разработчиков — продолжить тестирование бота, а в перспективе — интегрировать его в медорганизации и базы медицинских данных для выявления людей со значимыми факторами риска преждевременного старения и смерти и направления их к специалистам, а также для исследовательских целей.

Культура профилактики

Эта разработка отражает новый тренд в цифровых технологиях: создание персонализированных приложений, которые начинают взаимодействие с пользователем с опроса для выявления его уникальных особенностей, а затем предоставляют адаптированные рекомендации, сказал «Известиям» заместитель директора центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС Даниил Ефимов.

Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

— Такой подход особенно ценен в медицине для уточнения профилактических мер, начинает набирать популярность и в других сферах, например в образовании и улучшении личной эффективности. Развитие больших языковых моделей подталкивает этот тренд, делая решения более точными и эффективными, и предвещает его дальнейшее распространение, — отметил специалист.

Культура профилактики заболеваний на сегодняшний день пока недостаточно развита, но это положение уже начинает меняться, поскольку в обществе есть активный запрос на сохранение здоровья, считает директор Института профилактической медицины СамГМУ Минздрава, главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Самарской области д.м.н. Ольга Сазонова.

— В этом плане особенно актуально внедрение персонифицированного подхода в медицине, при котором забота о здоровье человека строится исходя из индивидуальных особенностей его организма. Поэтому разработки, в том числе цифровые, способствующие реализации персонифицированного подхода к здоровью, представляются особо актуальными, — сказала она «Известиям».

Однако полагаться только на рекомендации бота не стоит, в любом случае необходимо наблюдаться у лечащего врача, вовремя проходить обследования и прислушиваться к его рекомендациям, подчеркнули специалисты.