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Туман зрения: катаракту и глаукому будут лечить по-новому

Как запатентованная учеными методика снизит послеоперационные риски для пациентов
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Фото: Getty Images
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Научный коллектив Пензенского государственного университета оптимизировал хирургическое лечение катаракты и глаукомы с осложненным состоянием связочного аппарата хрусталика. Запатентованный способ позволяет снизить риск осложнений во время операции, улучшить зрительные функции и усилить гипотензивный эффект хирургии. Однако эксперты считают, что необходимы дополнительные исследования, так как выборка пациентов, которым сделали новые операции, пока еще мала.

Мутное дело

Представители Медицинского института подведомственного Минобрнауки РФ Пензенского государственного университета (ПГУ) придумали, как улучшить методику хирургического лечения катаракты и глаукомы у пациентов с осложнениями. На свое изобретение они уже получили патент, сообщили в пресс-службе министерства.

Нарушениями зрения, включая слепоту, страдают минимум 2,2 млрд жителей планеты. С возрастом происходит уплотнение хрусталика глаза, которое после 40–45 лет приводит к ухудшению зоркости на близком расстоянии, рассказали «Известиям» медики. Это первые предвестники катаракты. Со временем хрусталик больше уплотняется и постепенно мутнеет.

— Его помутнение создает у человека в глазах «сплошной туман», также наблюдается тусклость цветов и снижение контрастности. Это и есть катаракта. Она лечится только хирургическим путем, — рассказал «Известиям» доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Мединститута ПГУ Евгений Ивачев.

Причина возникновения глаукомы — повышение внутриглазного давления. Оно возникает из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости и повышенной ее выработки. На ранних стадиях болезнь развивается незаметно: глаз не болит, не краснеет, не дает поводов для беспокойства — но при этом постепенно происходит гибель зрительного нерва и сетчатки. При глаукоме потеря зрения происходит безвозвратно, подчеркнул Евгений Ивачев.

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Эти два патологических состояния практически во всех случаях требуют хирургического вмешательства. При этом некоторым пациентам необходимо оперировать и катаракту, и глаукому — для восстановления зрения и его стабилизации за счет снижения глазного давления. Пензенские врачи-офтальмологи предлагают корректировку к уже существующей хирургии, а именно при наличии дефекта цинновых связок. Он встречается у больных в 34% случаев.

— Это осложнение приводит к затруднению хода операции и увеличивает риск осложнения хирургии катаракты и глаукомы. В известных методиках проведения микрохирургии с таким осложнением часто происходит пролапс (выпадение) стекловидного тела. Это блокирует отток внутриглазной жидкости, а значит, и внутриглазное давление не снижается до пределов нормы, — пояснил Евгений Ивачев.

Научный коллектив предлагает проводить операцию на глаза следующим образом. На первом этапе лечить катаракту: удалять помутневший хрусталик, затем имплантировать внутрикапсульное кольцо вместе с искусственной интраокулярной линзой. Через 10–14 дней станет возможным оперировать глаукому. По предложенной медиками ПГУ технике необходимо отдавить стекловидное тело во время хирургии глаукомы, сохраняя его целостность. Эта корректировка предотвращает пролапс, то есть выпадение через колобому радужки (место, где отсутствует ее часть).

Без давления

Такая манипуляция значительно профилактирует повышение глазного давления из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости, это может произойти, если случится пролапс, подчеркнул Евгений Ивачев.

По предложенной методике на базе одной из клинических больниц города Пензы прооперировано 39 пациентов. Удаление катаракты длилось 10–15 минут, а хирургия глаукомы — 30. Результаты показали, что наблюдается значительное снижение глазного давления с меньшим количеством осложнений.

Глаукому можно лечить лекарствами, хирургической или лазерной операцией, рассказала «Известиям» офтальмолог сети клиник «Семейная» Эльвира Шихалиева. При медикаментозной терапии пациенту назначаются антиглаукоматозные капли. Подобный метод лечения является эффективным на ранних стадиях заболевания, когда еще не произошли серьезные деформации нервных тканей глаза.

— Если врач-офтальмолог видит, что лекарственная терапия не помогает и заболевание продолжает прогрессировать, или же если применение медикаментов на данной стадии развития глаукомы у пациента будет неэффективно, то рекомендуется проведение лазерного или хирургического лечения, — подчеркнула специалист.

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По ее словам, сейчас делают комбинированные операции в плане лечения как глаукомы, так и катаракты, дающие хорошие результаты.

Что касается новой хирургической техники, то это модификация стандартной методики оперативного лечения, которая применяется уже более 30 лет. А оценить ее эффективность можно будет после получения большего количества статистических данных, сказал «Известиям» офтальмолог Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Начинкин.

— Представлена малая выборка пациентов, отсутствуют объективные данные по снижению внутриглазного давления и проценту послеоперационных осложнений при использовании данной методики в сравнении со стандартной техникой, — пояснил он.

Поэтому необходимо дождаться результатов дальнейших исследований научной группы, уверены эксперты.

В планах научного коллектива из Пензы широко внедрить методику в практическое здравоохранение.

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