В Nature Medicine опубликовали статью российских ученых о лечении болезни Бехтерева

Журнал Nature Medicine опубликовал статью о предложенном российскими учеными способе лечения аксиального спондилоартрита — аутоиммунного заболевания, поражающего позвоночник и суставы.

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и биотехнологической компании Biocad разработали первый в своем классе препарат BCD-180. Средство, по данным исследования, может остановить развитие болезни Бехтерева. Рекомендованное ВОЗ международное непатентованное наименование — сенипрутуг. Это моноклональное антитело, которое воздействует на сегмент TRBV9 рецептора Т-клеток, являющихся ключевым элементом патогенеза аксиального спондилоартрита.

В статье описывается первый в истории клинический случай, когда прогрессию заболевания удалось остановить на длительный срок без влияния на воспалительные цитокины и добиться уменьшения структурных изменений суставов. Пациент с болезнью Бехтерева достиг долгосрочной ремиссии с купированием болевого синдрома и улучшением функционального состояния.

Вице-президент по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании Павел Яковлев отметил, что разработка «может послужить основой для большой линейки высокоэффективных препаратов для терапии различных аутоиммунных заболеваний».

В 2021 году был дан старт I фазе клинического исследования с участием здоровых добровольцев. Вторая фаза стартовала в 2022 году. В октябре Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования III фазы с участием пациентов с аксиальным спондилоартритом.