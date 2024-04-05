Россияне рассказали о самых необычных посылках

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК провел опрос и выяснил, с какими необычными или странными отправлениями сталкивались россияне. Оказалось, что некоторые получали улитку, рой пчел и даже землю с Аляски, рассказали специалисты «Известиям» 5 апреля.

Согласно результатам опроса, 28% респондентов за год отправляли одну-две посылки, а 16% — три-шесть посылок в год. При этом 8% людей отправляют посылки чаще, чем раз в месяц. Среди тех, кто часто отправляет посылки, большинство отправляет их покупателям (35%) и родственникам (23%). Друзья (41%) и семья (37%) — основные получатели тех, кто пользуется услугами доставки отправлений редко.

Среди обычных посылок клиенты СДЭК отметили теплую одежду (61%), автозапчасти (60%), книги (59%), спортивное снаряжение (49%), а также сладости (32%) и виниловые пластинки (29%).

Наиболее странными отправлениями люди считают рой живых пчел (88%), закваску для айрана в термостате (50%), макет города Тобольска в масштабе 1:1000 (42%) и цветущий кактус (37%). В варианте «Другое» респонденты указали потерянную деталь для собачьего автогамака. Также россияне рассказали, что слышали о некоторых необычных посылках, содержащих, например, феромоны мух, воздух из другой страны, доспехи, картонную фигуру Анджелины Джоли, а также сухой суп рамен из города Раменское в район Раменки.

Среди самых необычных подарков, которые получали сами россияне, были земля с Аляски, улитка, охапка дров, а также смартфон, упакованный в несколько пакетов и перемотанный скотчем до такого состояния, что получатель открывал его около часа.

При этом некоторые получатели сталкивались с посылками-сюрпризами, не зная заранее об их содержимом. 20% получали такие отправления от друзей и родных, 7% — от незнакомых людей и компаний, 5% — от вымышленного отправителя, такого, как, например, Деда Мороза, а 3% — от анонимов.

Некоторые отправители и сами сталкивались с дополнительными вопросами от службы доставки, так как их посылки казались сотрудникам странными. На деле же отправления содержали детали и запчасти машин и приборов (13%), сувениры и предметы декоративного искусства (9%), медикаменты в заводской упаковке (5%). Среди вызвавших вопросы отправлений также опрошенные указали тележку для тяжелого товара, чтобы клиент мог увезти его из ПВЗ, и образцы рапса.

24 марта глава «Почта России» Михаил Волков сообщил, что оператор снова стал доставлять отправления в европейские страны наземным транспортом. Он добавил, что также сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны.