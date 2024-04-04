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«Народный фронт» контролирует вопрос выплат водителям скорой помощи в новых регионах

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Водители скорой помощи в ДНР, спасающие людей под обстрелами, теперь получают доплаты так же, как и медицинские работники. С такой просьбой обратилась к президенту РФ Владимиру Путину фельдшер из Донецка с 44-летним стажем в Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Галина Яковлева на форуме «Народного фронта» «Всё для Победы!».

Яковлева в своем обращении подчеркнула, что в последнее время скорая помощь — мишень для ВСУ. На выездах у нее в бригаде погибли три фельдшера, два водителя и санитар.

«Владимир Владимирович, мне бы хотелось решить вопрос о наших водителях. Медперсонал, врачи, фельдшеры, санитары получают спецвыплату, а водители — нет, но они вместе с нами рискуют жизнью. Можно ли для них предусмотреть какую-то выплату?» — обратилась к президенту на форуме «Народного фронта» «Всё для Победы!» фельдшер.

Медик рассказала о важности работы водителей скорой помощи. Именно водители отвечают за безопасность всей бригады. Именно от того, как водитель подвезет к раненому, как он поймет обстановку и какую дорогу выберет, зависит безопасность медиков и пострадавших.

«Водитель и капельницы держит, и носилки помогает носить, и шины носит. Когда нам начали приходить выплаты, сидя рядом с водителем, мне было стыдно смотреть в глаза человеку, который работает наравне со мной, но выплаты не получает. Понимаете?» — поделилась Яковлева.

«Порой нужно выходить, прислушиваться, нет ли рядом где-то беспилотника, чтобы разведать обстановку. Водитель следит за тем, как действует бригада, и говорит, как лучше ей перебегать до раненого», — рассказал о своей работе водитель скорой помощи Александр.

По словам водителя, специальные выплаты важны, поскольку это благодарность за нелегкий труд. Работа скорой помощи под обстрелами невероятно тяжелая. Медики признаются, что привыкнуть к ней невозможно, за каждого человека болит сердце, но, невзирая ни на что, продолжают работать с холодной головой, чтобы выполнить главную задачу — спасти жизнь человека.

На форуме президент подчеркнул, что вопрос о выплатах водителям скорой помощи будет решен. Фельдшер призналась, что не ожидала настолько быстрого реагирования и решения проблемы.

«Водителям пришли выплаты даже за январь, то есть начиная с января они начали получать ежемесячные выплаты. Спасибо нашему президенту! И спасибо «Народному фронту»! Благодаря «Народному фронту» и федеральным программам мы получили новую аппаратуру — бронежилеты, каски, шины, кровоостанавливающие, кислородное оборудование», — поблагодарила фельдшер Галина Яковлева.

Водитель Александр благодарен президенту за то, что его опасный труд оценивается по достоинству.

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