Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине

НАТО и Евросоюз (ЕС) должны обсудить стратегию по завершению конфликта на Украине. Об этом в среду, 3 апреля, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Общие дебаты о нашей стратегии в отношении России не ведутся ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. В ходе подобной дискуссии надо обсуждать и то, как должен закончиться <конфликт> на Украине», — сказал Липавский в интервью DW.

Липавский также заявил, что Украина тоже должна иметь право голоса при обсуждении вопроса об установлении мира с Россией. Навязывание Киеву западных условий он считает «самой большой ошибкой».

Он высказался против «замораживания» конфликта, так как, по его словам, он и так находится в таком состоянии с 2014 года и только продолжается. Дипломат также отметил, что, по его мнению, эта инициатива «не принесет справедливого и прочного мира на европейском континенте».

Ранее, 29 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Украине еще больше потерь без мирных переговоров.

При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести эти переговоры. В свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее, в ходе визита в Швейцарию 15 марта, Зеленский попросил руководство страны организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую формулу мира Зеленского.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.