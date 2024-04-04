Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья японской Фукусимы

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Фукусима в Японии. Об этом 4 апреля сообщает японское метеорологическое агентство.

Землетрясение произошло в Тихом океане, эпицентр находился у побережья Фукусимы. Очаг был на глубине 40 км.

Как уточнил телеканал NHK, угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне, 3 марта, произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Сообщается о 10 погибших и 934 пострадавших. О гражданах России среди жертв природной стихии информации не поступало.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Электричества лишились 87 тыс. домохозяйств. Власти оценили ущерб в $60 млн.