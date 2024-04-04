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В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США

Замглавы МИД России Грушко назвал НАТО инструментом гегемонии США
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Фото: dvidshub
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НАТО является всего лишь инструментом гегемонии США в политическом поле. Такое мнение высказал замглавы МИД России Александр Грушко в четверг, 4 апреля.

«Предназначение НАТО в том виде, как оно создавалось 75 лет назад, нисколько не изменилось. Это инструмент американской гегемонии, это инструмент подчинения Европы американским военно-политическим интересам, и это на сегодняшний день инструмент, который американцы рассматривают в качестве одного из главных механизмов проецирования силы в глобальном масштабе», — заявил политик в интервью RT.

По мнению Грушко, Вашингтон видит угрозу в любом государстве, которое встает на сторону многополярного мира и отказывается признать верховенство США. Между тем, сторонников многополярности становится всё больше с каждым годом. Следовательно, Штаты видят вокруг себя всё больше противников и политических конкурентов.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в первую очередь США опасаются Китая и России, а также Евросоюза.

«Поскольку в экономической области понятно, что это не партнерские, а конкурентные отношения (с Евросоюзом. — Ред.). Поэтому НАТО для США продолжает оставаться очень важным, если не ключевым, инструментом такого доминирования и инструментом подчинения союзников планам и внешнеполитическим установкам Вашингтона», — резюмировал политик.

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Ранее в этот день эксперты сказали «Известиям», что основной задачей НАТО со времен распада СССР стало расширение НАТО и, как следствие, увеличение сферы влияния США.

До этого, 28 марта, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре инициирует процесс выхода страны из НАТО.

Перед этим, 7 марта, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовится к новым войнам, о чем свидетельствуют учения сил альянса в Европе, которые дестабилизируют ситуацию. По словам Патрушева, НАТО — это агрессивный блок, который представляет собой инструмент влияния США на другие страны.

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