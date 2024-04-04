Режиссер Бонелло рассказал о работе актрисы Леа Сейду над «Предчувствием»

За десять лет, которые прошли с момента премьеры фильма Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль — это я», актриса Леа Сейду совершенно не изменилась, утверждает один из самых авторитетных французских режиссеров современности. «Известия» пообщались с Бонелло и узнали об отношении к исполнительнице главной роли его новой картины «Предчувствие».

«Конечно, она (Сейду. — Ред.) стала более опытной, поработав за это время со многими режиссерами. Но она не изменилась в главном. В том, что она по-прежнему предпочитает приезжать на съемку в каком-то смысле неподготовленной. То есть готовой удивляться. Удивляться тому, что происходит вокруг, удивляться себе. Она пытается настроиться на интуицию, а это сложно сделать тому, кто всё заранее узнал и думает о различных деталях съемки», — поделился режиссер.

По его словам, Леа совершенно «не против того, чтобы не понимать до конца всё, что происходит, не знать всё о фильме, где она играет, о своей роли». Бонелло предположил, что актриса даже «предпочитает не знать».

«Она единственная французская актриса, которая может сыграть персонажа сразу в трех эпохах. Она легко путешествует сквозь века. Она одновременно и невероятно современна, и вневременная. Она очень таинственная. Даже если ты знаком с ней очень хорошо, ты, как и камера, все равно не понимаешь, что творится у нее в голове. Такая таинственность идеально подходит для киноэкрана», — заметил автор «Предчувствия».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью режиссера Бонелло «Известиям» в четверг, 4 апреля, в 10:00

«Зритель найдет в "Предчувствии" новый для себя опыт»