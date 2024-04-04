«Зритель найдет в «Предчувствии» новый для себя опыт»

За десять лет, которые прошли с момента выхода фильма Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль — это я», Леа Сейду совершенно не изменилась, утверждает один из самых авторитетных французских режиссеров современности. Бонелло — рафинированный интеллектуал и одновременно любимец миллионов зрителей во всем мире, завсегдатай главных международных фестивалей. Его новый фильм «Предчувствие» (в оригинале — «Зверь») на этой неделе выходит в российский прокат. В интервью «Известиям» режиссер рассказал о картине, отношении к исполнительнице главной роли и о будущем кинематографа .

«Она по-прежнему предпочитает приезжать на съемку неподготовленной»

— Давайте начнем с того, что вы скажете несколько слов российским зрителям, которые придут смотреть ваш фильм. В качестве приветствия…

— Как же найти нужные слова… Давайте так: я надеюсь, что зритель сможет найти в этом фильме некий новый для себя опыт. Опыт чувственный, физический, эмоциональный. Потому что именно с таким намерением я собирал все элементы этого фильма вместе .

— Прошло десять лет с тех пор, как вы в прошлый раз работали с Леа Сейду — в фильме «Сен-Лоран. Стиль — это я». Правильно, я ничего не путаю?

— Нет, всё верно.

— Как Леа изменилась с тех пор? И в смысле техники, и в смысле личностного развития?

— Она не изменилась (улыбается).

Кадр из фильма «Предчувствие» Фото: Ami Paris

— Что, неужели совсем?

— Ага (смеется). Ну, хорошо, конечно, она стала более опытной, поработав за это время со многими режиссерами . Но она не изменилась в главном. В том, что она по-прежнему предпочитает приезжать на съемку в каком-то смысле неподготовленной . То есть готовой удивляться. Удивляться тому, что происходит вокруг, удивляться себе. Она пытается настроиться на интуицию , а это сложно сделать тому, кто всё заранее узнал и думает о различных деталях съемки. А Леа совершенно не против того, чтобы не понимать до конца всё, что происходит, не знать всё о фильме, где она играет, о своей роли . Я бы даже сказал, что она предпочитает не знать. И вот в этом смысле она точно не изменилась за все эти годы.

— Леа была единственным вашим вариантом для этой роли?

— Она единственная французская актриса, которая может сыграть персонажа сразу в трех эпохах . Она легко путешествует сквозь века. Она одновременно и невероятно современна, и вневременная . Она очень таинственная. Даже если ты знаком с ней очень хорошо, ты, как и камера, всё равно не понимаешь, что творится у нее в голове . Такая таинственность идеально подходит для киноэкрана.

Кадр из фильма «Предчувствие» Фото: Ami Paris

«Мне не кажется, что кино обязательно изменится»

— Знаете, когда я смотрел ваш фильм, то думал о том, что мы живем в режиме дефицита реальности. Информации вокруг полно, но совершенно непонятно, где тут действительность, что из этого настоящее. Как думаете, сможем мы добиться ощущения достаточной реальности?

— Та-а-ак, пошли трудные вопросы, да? (Улыбается.) Наверное, мы постоянно как-то пишем портрет нашей жизни. Помещаем ее на холст. В нашей палитре есть компьютеры, социальные сети и многое другое. Мне кажется, очень важно иметь их в палитре, потому что их использование позволяет увидеть многие предметы заново, как будто впервые в жизни .

— А вы преподаете в Ля Феми (французский аналог нашего ВГИКа)?

— Нет, меня хватило ровно на три недели, и это было давно.

Кадр из фильма «Предчувствие» Фото: Ami Paris

— Я спрашиваю, потому что хотел дальше говорить с вами о будущем кинематографа, о тех, кто будет его делать дальше. За пандемией случился геополитический кризис. Кажется, что кино неминуемо изменится. И куда ему идти?

— Мне не кажется, что кино обязательно изменится. Понимаете, фильмы — это запись некой реальности. Иногда напрямую, иногда какими-то другими способами. Но ты всегда фиксируешь то, что происходит здесь и сейчас . Так кино делало раньше, это же оно и продолжит делать.

— Один из главных страхов современного человечества — перед искусственным интеллектом. Голливуд несколько месяцев бастовал из-за этого страха. И ваш фильм тоже отчасти о нем. Как думаете, человечеству вообще нужен этот самый искусственный интеллект?

— Он ведь был сделан, чтобы помогать нам. И он действительно помогает! В медицине, например, в научных исследованиях — да много где. Это инструмент. Парень, который придумал искусственный интеллект, сказал: «Я изобрел нечто более опасное, чем атомная бомба» . Но даже изобретатель атомной бомбы Оппенгеймер создавал ее во имя добра. Он был уверен, что она не просто остановит конкретную войну, но что войн на Земле просто вообще не будет. В тот момент он совершенно точно знал, что миру это изобретение необходимо. Только потом он осознал, что открыл дверь куда-то, в нечто ужасное, невообразимое. То же с ИИ. Нам он был нужен для многих задач, но теперь надо ответить себе, как владеть этим инструментом. Мы должны быть его хозяевами, а не рабами . Но сейчас мы уже не знаем, кто сильнее, человек или компьютер. Вернее, нет, мы знаем: искусственный интеллект — сильнее! Значит, он становится опасен. Как нам быть в этой ситуации? Но остановить его уже невозможно .

Режиссер Бертран Бонелло Фото: imago stock&people

— Вас это пугает?