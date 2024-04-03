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ВС России продвинулись на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях

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Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) продвинулись на трех направлениях — на авдеевском, донецком и южнодонецком. Об этом 3 апреля сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении бойцы группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение жилой силе и технике противника в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российские военные отразили 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР), а также населенных пунктов Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка ДНР.

На данном направлении украинская армия потеряла до 390 военных, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей.

На южнодонецком направлении тактическое положение было улучшено бойцами подразделения группировки войск «Восток». Там ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак», — говорится в сообщении военного ведомства.

Потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777 американского производства, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Накануне, 2 апреля, сообщалось, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Танкисты использовали цифровые баллистические вычислители и панорамные прицелы «Сосна-У», которыми оснащен современный танк. Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами на дальность около 5 км. Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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