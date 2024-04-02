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ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп <…> в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — отметили в сводке российского оборонного ведомства.

Кроме того, продолжили в Министерстве обороны, на данном участке фронта украинская армия потеряла более 300 военных, один танк, две бронемашины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну гаубицу Д-30.

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Ранее в этот день сообщалось, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Танкисты использовали цифровые баллистические вычислители и панорамные прицелы «Сосна-У», которыми оснащен современный танк. Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами на дальность около 5 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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