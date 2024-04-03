Адвокат «Макфы» предположил техническую ошибку в аресте активов на 100 трлн рублей

Арест активов на сумму 100 трлн рублей в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии производителя макаронных изделий «Макфа» можно объяснить технической ошибкой. Об этом 3 апреля в беседе с «Известиями» заявил адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

Кроме того, юрист допустил, что приставы указали сумму в 100 трлн рублей, чтобы создать негативное мнение у общественности.

«Я не знаю, возникло это умышленно либо неумышленно, скорее всего, это просто какая-то техническая ошибка. Может быть, какой-то есть умысел для создания негативного мнения у общественности, что такие невероятные суммы есть у ответчиков», — сказал он.

При этом он отметил, что сумма в 100 трлн рублей по-прежнему фигурирует и никаких официальных заявлений о технической ошибке не было.

Ранее в этот день стало известно, что защита «Макфы» обжаловала постановление судебных приставов об аресте счетов и активов на 100 трлн рублей. Источник «Известий» указал, что совокупная стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний составляет более 46 млрд рублей.

1 апреля сообщалось, что судебные приставы арестовали счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». Сумма арестованных активов, по данным ТАСС, составляет 100 трлн рублей.

В частности, арест коснулся 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Ответчиками стали Юревич, Белоусов, его жена, а также 34 юридических и 10 физических лиц и другие. Генпрокуратура в иске указала, что каждый из ответчиков якобы состоит в «противоправном сообществе», что вызвало несогласие их защиты, так как подобного понятия нет в законодательстве РФ.

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в конце марта.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, также ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.