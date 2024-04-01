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Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу «Макфы»

ТАСС: приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу «Макфы»
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича были арестованы судебным приставом-исполнителем для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.

По данным агентства, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять Белоусова. — Ред.), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей», — указывает ТАСС.

Также уточняется, что арестовано 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Некоторые из акций принадлежат родственникам Юревича, некоторые — иностранным компаниям, например нидерландской MGC International B.V.

Ответчиками по приговору стали Михаил Юревич, Вадим Белоусов и его жена, а также 34 юридических и 10 физических лиц и другие. Отмечается, что, согласно иску Генпрокураторы, каждый из ответчиков якобы состоит в «противоправном сообществе», что вызвало несогласие адвокатов, так как подобного понятия нет в законодательстве РФ.

При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», у АО «МАКФА», АО «Долговское», АО «Новая пятилетка», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат», по данным на 1 апреля, заблокированных активов нет.

Ранее, 28 марта, стало известно, что заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, также ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.

27 декабря 2023 года Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадиму Белоусову, ранее приговоренному к 10 годам тюрьмы за взятку. Также отменены розыск, заочный арест, штраф и конфискация имущества, которые были избраны депутату в рамках обвинительного приговора по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Верховный суд вернул уголовное дело в отношении Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и другие фигуранты дела получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве. Объем ежемесячной суммы, по данным следствия, составлял 10 млн рублей. В течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей. При этом сам он все обвинения отвергал.

Бывший губернатор Челябинской области Юревич также скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест.

Госдума на стадии предварительного следствия в 2018 году дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2020 года.

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