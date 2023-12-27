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Верховный суд РФ отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову

Верховный суд РФ отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Мосгорсуда
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Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадиму Белоусову, ранее приговоренному к 10 годам тюрьмы за взятку. Об этом 27 декабря сообщили в суде.

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует заявление суда «РИА Новости».

Также отменены розыск, заочный арест, штраф и конфискация имущества, которые были избраны депутату в рамках обвинительного приговора по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Как уточнила ТАСС адвокат подсудимого Людмила Айвар, ее подзащитный теперь имеет статус несудимого. Она добавила, что кассационная инстанция ВС РФ вернула уголовное дело в отношении Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

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Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также назначил ему штраф в 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и другие фигуранты дела получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве. Объем ежемесячной суммы, по данным следствия, составлял 10 млн рублей. В течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей. При этом сам он все обвинения отвергал.

Бывший губернатор Челябинской области Юревич также скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест.

Госдума на стадии предварительного следствия в 2018 году дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2020 года.

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