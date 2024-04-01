Призыв макаронной фабрики: почему активами «Макфы» заинтересовалась Генпрокуратура

Бенефициары популярного «макаронного» бренда «Макфа» Михаил Юревич и Вадим Белоусов рискуют лишиться не только бизнеса, но и в конечном счете всего имущества в России , считают опрошенные «Известиями» юристы. Причиной тому может стать иск Генпрокуратуры к фигурантам, а также к их родственникам и аффилированным с ними компаниям. По версии следствия, находясь у власти, бывший депутат Госдумы Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Юревич получали доходы незаконным путем. Иными словами — совмещали госслужбу и бизнес, что в РФ является коррупционным нарушением. Поэтому надзорное ведомство считает, что активы крупнейшего в стране производителя макаронных изделий необходимо обратить в доход государства.

Макаронная империя

Иск о переводе акций холдинга в пользу государства Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. Уже на следующий день приставы арестовали счета и активы родственников Белоусова и Юревича, на которых оформлен их бизнес, следует из постановления о наложении ареста. Общий размер активов еще устанавливается, однако, исходя из размеров «макаронной» империи, сумма обещает быть едва ли не самой масштабной за всю новейшую историю.

К ответу по иску, кроме Юревича и Белоусова, привлечены еще 34 юридических и десять физических лиц.

Помимо «Макфы», арестованы акции таких компаний, как «Долговское», «СМАК», «Первый хлебокомбинат», «Новая пятилетка», «Арком», Каланчакский и Мишкинский комбинаты хлебопродуктов. А также активы предприятий, не имеющих прямого отношения к «хлебному» бизнесу, — например, «Челябинскоблгаза», принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова. По мнению надзорного ведомства, все эти компании аффилированы с «Макфой».

Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов

Под прицелом оказались и активы родни и близких бизнесменов — отца, матери и сына Юревича, отца, дочери и зятя Белоусова, а также директора «Эмитент-консалтинга» Марины Савранской, экс-главы «Арком» Натальи Петрашевой и акционера «СМАК» Владилена Фуфарова.

Как следует из иска, поводом для него стали нарушения антикоррупционного законодательства Белоусовым и Юревичем в период, когда оба ключевых ответчика занимали посты в исполнительной и законодательной власти. Михаил Юревич был депутатом Госдумы с 2000 по 2005 год, занимал пост зампредседателя комитета по энергетике, транспорту и связи , затем входил в комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

С 2005 по 2010 год он был мэром Челябинска, а затем стал губернатором Челябинской области и руководил регионом до 2014 года. Белоусов был депутатом с 2011 по 2023 год от партии «Справедливая Россия», входил в комитет по аграрным вопросам.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В эти годы они не могли заниматься бизнесом, однако проверка показала, что оба параллельно владели группой коммерческих компаний через родственников и доверенных лиц, а также «пользовались иностранными инструментами», следует из иска. В результате этого оба фигуранта «достигли неправомерного обогащения себя и подконтрольных лиц».

Что вменяют Юревичу и Белоусову

Михаил Юревич был бенефициаром бывших государственных предприятий — Челябинской макаронной фабрики, Сосновского комбината хлебопродуктов и Челябинского хлебокомбината № 1. На их основе были образованы компании «Макфа» и «Первый хлебокомбинат», ставшие крупнейшими предприятиями Уральского региона.

Нынешние активы «Макфы» прокуратура оценивает в 22 млрд, «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд. Ежегодная выручка обоих предприятий превышает 31 млрд рублей.

«Макфа» и сейчас входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий и включена в перечень системообразующих агропромышленных предприятий России. Холдинг объединяет 26 компаний, з арегистрированных на территории Москвы, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областей. Их совокупная стоимость составляет 46 млрд, ежегодная выручка превышает 41 млрд, а валовая прибыль — 13,6 млрд.

Вадим Белоусов Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

Благодаря административному ресурсу Юревич предоставлял своим компаниям зеленый свет во всех их делах: выделял субсидии, льготные кредиты на сотни миллионов рублей, земли под строительство коммерческих объектов, говорится в иске ГП. Это привело к монополизации рынка государственных и муниципальных закупок, указано в документе.

В марте 2017 года в отношении Юревича было возбуждено уголовное дело о взятке , сообщали в СК. Вадима Белоусова тоже судили за получение взятки, причем крупнейшей в истории России — в 3,4 млрд рублей. Экс-парламентарий был заочно осужден на десять лет колонии. В декабре 2023 года Верховный суд отменил этот приговор и направил на пересмотр. Свою вину депутат не признавал.

Михаил Юревич Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Оба фигуранта скрылись за границей и были объявлены в розыск, а Юревич, по данным ГП, приобрел гражданство Кипра . Но и сейчас они продолжают контролировать бизнес в России через кипрские офшорные компании (тоже выступают ответчиками по иску) и ежегодно выводят за границу 2 млрд рублей — в Кипр и Великобританию , следует из иска.

Властные полномочия позволили Юревичу создать целый холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы. Генпрокуратура оценивает эти активы как коррупционные, а про их владельцев говорит, что они «были вовлечены в криминальную схему». «Ответчики задействовали различные площадки для обналичивания незаконных доходов, организовывали каналы их легализации и для этих целей налаживали связи с коррумпированными чиновниками контрольно-надзорных органов», говорится в иске.

О чем говорит защита и где сейчас ответчики

Защитник Михаила Юревича Игорь Трунов уже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину (есть у «Известий»). В нем он просит «оказать содействие в защите от неправомерных действий органов прокуратуры в отношении добросовестных участников рынка ». По словам адвоката, «норма возможного обращения имущества чиновника в доход государства начала действовать только с 2013 года».

— В этот период ни Юревич, ни Белоусов не владели ни одним из перечисленных в иске ведомства предприятий ни в какой форме, а законодательство для целей изъятия ограничивает имущество только тем, на которое имеется право собственности . А у Юревича никаких акций или долей в имуществе, указанном в иске, нет, — утверждает адвокат.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Юрист считает, что нельзя изымать имущество, на которое у фигуранта «имеется интерес и тем более которое приобретено косвенно». Также Игорь Трунов подчеркивает, что «с 2016 года Юревич не является чиновником и не живет в России».

В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что «Макфа» не комментирует и не планирует давать комментарии по данной теме». Воздержались от комментариев и в Руспродсоюзе, членом которого является предприятие.

Почему акции компаний передают государству

Перевод акций в доход государства — наказание за какое-либо нарушение, в данном случае — коррупционное, рассказал «Известиям» руководитель практики арбитражных споров МКА «Князев и партнеры» Юрий Умрихин. По его словам, в последние годы Генпрокуратура уже обращалась с исками к нескольким компаниям, чьи активы имеют стратегическое значение для государства.

— Обычно такие требования соединены с состоявшимся приговором по уголовному делу или текущим уголовным делом в отношении бенефициара изымаемых активов, — пояснила старший юрист ProLegals Ольга Жукова. — Так, иск к «Макфе» сопряжен с уголовным делом Михаила Юревича, который обвиняется в получении взятки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ведение госслужащим предпринимательской деятельности наряду с действием в условиях конфликта интересов и непредоставлением сведений о доходах является коррупционным правонарушением, за которое установлены различные виды ответственности, вплоть до уголовной, добавил Юрий Умрихин. А широкий круг ответчиков по делу Юревича и Белоусова объясняется размером их бизнеса. Сейчас крупные компании не ведут деятельность через одно юридическое лицо, создается несколько фирм, бизнес «дробится» с целью оптимизации налогообложения, пояснил адвокат.

— Все такие юридические лица являются аффилированными, ведение предпринимательской деятельности госслужащим, в том числе и через аффилированных лиц, образует состав коррупционного правонарушения , — пояснил адвокат.

По мнению опрошенных «Известиями» адвокатов, шансов у ответчиков немного: не исключено, что они могут предоставить, например, бухгалтерские документы или ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, чтобы доказать, что реальная стоимость имущества меньше.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

После возможного изъятия активы «Макфы» могут передать во временное управление Росимуществу. Возможна также их частичная или полная реализация частным инвесторам, для этого тоже нет никаких препятствий, полагают юристы.