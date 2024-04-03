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Защита «Макфы» обжаловала арест счетов и активов на 100 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Защита «Макфы» обжаловала постановление судебных приставов об аресте счетов и активов на 100 трлн рублей. Об этом 3 апреля сообщили «Известиям» адвокаты ответчиков по иску.

Постановление обжаловано в Останкинском районном суде Москвы.

Совокупная стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний составляет более 46 млрд рублей, уточнил источник «Известий». При этом их ежегодная выручка превышает 41 млрд рублей, а валовая прибыль — 13,6 млрд рублей.

По словам источника, сумма еще не окончательная, так как в иске указана оценочная стоимость.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось, что судебные приставы арестовали счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». По данным ТАСС, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

В частности, арест коснулся 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Ответчиками стали Юревич, Белоусов, его жена, а также 34 юридических и 10 физических лиц и другие. Генпрокуратура в иске указала, что каждый из ответчиков якобы состоит в «противоправном сообществе», что вызвало несогласие их защиты, так как подобного понятия нет в законодательстве РФ.

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в конце марта.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, также ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.

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