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Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
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Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью €188 млн, сообщает 3 апреля минобороны страны.

«По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи подробное содержание, способ или график доставки не будут разглашаться более подробно», — говорится на сайте ведомства.

При подготовке пакета минобороны Финляндии исходило из потребностей Украины и наличия ресурсов в собственной армии, уточнятся в сообщении.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила отправку западных войск на Украину в будущем. Однако она подчеркнула, что сейчас в этом нет необходимости.

1 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что республика не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, поскольку не предоставляла стране дальнобойные снаряды.

9 февраля в минобороны Финляндии сообщило об отправке на Украину 22-го пакета военной помощи на сумму в размере около €190 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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