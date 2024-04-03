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Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Ирине Пеговой звания народной артистки. Соответствующий документ опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Она удостоилась звания за развитие кинематографического и театрального искусства. Такое же звание получили артисты Сергей Беляев, Владимир Бухаров, Владимир Гальченко, Вадим Заплечный, Михаил Корнилов, Константин Лавроненко, Александр Семчев, Денис Суханов, Сергей Угрюмов и Олег Ханов.

Пегова родилась 18 июня 1978 года, в 2001-м окончила ГИТИС. По окончании учебного заведения начала работать в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Также играла в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, Московском Художественном театре имени Чехова, Московском академическом театре имени Маяковского. В ее фильмографии более 110 ролей, она снималась в таких картинах, как «Прогулка» (2003), «Адмиралъ» (2008), «Экипаж» (2016), «Годунов» (2018), «Шаляпин» (2023) и других.

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Ранее, 14 марта, Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Валерия Баринова и орденом Александра Невского народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Артисты были награждены за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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