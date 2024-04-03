Мишустин заявил о способности налоговой реформы снизить неравенство в обществе

Налоговая реформа должна не только дать ресурсы для решения задач, но и снизить неравенство в обществе и развитии субъектов РФ. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении с докладом в Госдуме.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации», — сказал он.

По словам Мишустина, изменения в налоговой сфере должны идти на благо людей, экономики и страны. Кроме того, в обращении к депутатам он отметил, что парламентарии знают потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов, а также понимают иные процессы.

Ранее, 19 марта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о переходе на новую систему налогообложения будет принято в весеннюю сессию или в начале осенней. Он допустил, что граждане, имеющие доходы меньше, чем 5 млн рублей в год, будут платить 13%, как и платили, при этом те, чей доход превышает такую сумму, «будут находиться под градацией».

29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил модернизировать фискальную систему РФ так, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо. Для этого он предложил повысить соответствующую нагрузку на граждан и компании с высокими доходами, а на семьи с низкими — уменьшить. Также он попросил найти способы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов.

В тот же день глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что ведомство начнет работать над более справедливым налогообложением. Министр уточнил, что во время подготовки бюджета в весеннюю сессию министерство проработает распределение ресурсов для выполнения требований президента.