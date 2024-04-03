WSJ узнала об отсутствии у Макрона плана просить у США помощи на Украине

Париж не намерен просить помощи Вашингтона, если в конфликте на Украине начнут погибать французские военнослужащие. В этом лидеров западных стран заверил президент Франции Эммануэль Макрон, 3 апреля сообщила газета Wall Street Journal.

По ее данным, в феврале французский лидер провел конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, надеясь заложить основу для саммита в Париже. Макрон намеревался разработать новую стратегию Запада в украинском конфликте.

Как рассказали источники газеты, политик полагал, что страны Запада должны занять позицию стратегической непредсказуемости по отношению к России и перестать транслировать Москве готовность соблюдать красные линии. Однако перспектива отправки французских военных на Украину, о которой говорил Макрон, заставила лидеров задуматься о реакции союзников, если в результате российских ударов начнут погибать военнослужащие стран западных армий.

«Администрация Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — рассказал один из источников.

После этого Макрон заверил Белый дом, что Париж не станет обращаться к Вашингтону за помощью в случае гибели военнослужащих на Украине, уточняется в публикации.

Газета также отмечает, что ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от красных линий в отношениях с Москвой.

Ранее, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не заинтересован в отправке сухопутных войск на Украину. Блинкен уточнил, что неверное политическое решение вызвало бы реакцию других членов НАТО и спровоцировало бы прямой конфликт с Россией, а это не отвечает интересам ни одной из стран — участниц альянса.

В середине марта Макрон заявил, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. Подобные заявления французский лидер делал и в феврале, однако тогда он не получил поддержки со стороны союзников в США, Великобритании, Германии и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.